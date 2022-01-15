中油110年僱用人員甄試今（15）日於台北、台中及高雄3個考區共9個考場舉行，第一試總計12168人報考，首節考試9052人到考，到考率74.39％；預計錄取754人，平均錄取率約8.33％，競爭激烈。

中油表示，甄試第一試成績預定2月23日公布並開放網路查詢，中油將通知符合錄取標準者參加第二試，參加第二試合格錄取人員將依第一試及第二試總成績高低依序按志願分發至各單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。

中油此次僱用人員甄試為招考高中（職）以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共計招考19類別人員，第一試為筆試，考試科目包括共同科目國文、英文2科（占總分30％）及各類別專業科目（占總分70％）。

此外，為善盡國營事業照顧弱勢族群之社會責任，中油此次甄試循往例對原住民族及身心障礙人員加計筆試成績15％。

中油強調，為杜絕電子舞弊情事，除商請國家通訊傳播委員會提供偵監測設備在各考場協助監測外，並指派專人使用隱形耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查以維護考試公平。