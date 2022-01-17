桃園市大園區清晨惡火老夫妻葬身火窟。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園區大觀路一戶住宅清晨5時15分傳出惡火，消防局獲報派人車前往灌救，不到半小時就將火勢撲滅，但在清理火場時，發現87歲的游姓屋主與83歲的妻子葬身火窟，明顯死亡。消防人員表示，現場是1樓室內燃燒民生物品，而詳細起火原因仍待火調科進一步釐清。

警方指出，老夫婦住的是主建物旁加蓋的房舍，而他們的兒子就住在旁邊，據老夫妻兒子指出，媽媽罹患糖尿病，行動不便坐輪椅，平常都是由看護照顧，但最近看護回國，才由父親協助打理日常起居，不知道為何會發生火警，對於失去親人非常悲慟。