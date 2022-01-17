台股雖然2021年接近年終尾聲時，加權指數創下史上新高，但去年第四季整體量能萎縮，大戶人數（季成交5億元以上）大幅下滑至3791人，中實戶（季成交1到5億元）第四季不但跌破4萬人，甚至降至約3萬左右，成交值1億元以下的散戶降至412萬人，三大指標連續兩季降溫。

台股去年第二季航海王、鋼鐵人帶動當沖交易熱絡，造就不少大戶，去年第二季大戶人數直逼6000人，來到5990人，但隨著政府反對對當沖降稅減半延長，加上7月底宣布8月底開始實施當沖警示、處置等新的措施，台股當沖量能急速退潮，尤其航海王更是指標，大戶人數第三季剩下5309人，第四季量能更少，使得大戶跳水跌到剩下3791人，季減28.6％。

大戶人數降低，也衝擊到中實戶，中實戶在去年第二季衝上4萬8826人後，第三季少了6431人，降至4萬2395人，第四季連「4」都不保，直探3萬463人，散戶在去年第二季史上高峰為439萬1077人，第四季降至412萬228人。

去年12月成交量周轉率13.09％，較11月16.38％，今年1月上半月成交量周轉率5.88％，人氣持續退潮。另外，往年第一季由於由年節假期因素，成交量原本就將相對較少，今年第一季三大指標預期將持續下滑。

而統計12月底有交易戶數為316萬1056戶，較11月336萬3132戶下降。