一般預期車用晶片今年第二季起可望改善，英利-KY(2239)今年給主要客戶一汽大眾、北京奔馳及沃爾沃的出貨量可望明顯增加，有望擺脫連兩年營收衰退情況，重回成長軌道。

中國汽車2021年銷售2627萬台，年增3.8％，結束連續三年衰退的格局，在整體庫存水位不高下，中汽協預估2022年乘用車銷售成長比例約在5％，有利於汽車零組件表現。

英利-KY去年營收201.38億元，雖然12月22.03億元，來到年度最高，但整年營收仍衰退7％，守住200億元。主要雖然疫情在2021年干擾減少，但英利-KY主要客戶都受到汽車晶片短缺影響，銷量衰退，一汽大眾2021年銷售185.8萬台，年減14.1％，在英利-KY營收占比重降到4成附近。今年第二季若晶片缺貨狀況如外界預期緩解，一汽大眾全年銷售目標195～200萬台，年增5～7％。

北京奔馳同樣受晶片影響，去年營收占比下滑，但今年第二季開始，有較大量總承件開始加入營運，2022年營收成長動能強勁。另外，寧波廠出貨鋁合金電池殼，2020年開始交貨沃爾沃，去年新接車型和電池盒項目開始外銷歐洲，在英利-KY營收占比呈現上升。

今年三大車廠樂觀預期銷售量將呈現超過10％以上成長，優於大陸車市成長率，且新能源車占比持續攀升，去年已經達到11％的比重，今年持續增加，法人估計英利-KY今年有望年增雙位數成長。