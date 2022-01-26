歷經過去數周美股波動劇烈，大量資金重回金市尋求避險，這也使得全球最大黃金ETF的SPDR Gold Shares上周五（21日）出現16.3億美元的淨流入、相當於27.6噸黃金，創下該基金自2004年成立以來最大單日淨流入紀錄。

不過SPDR補充，由於周一流入與流出金額大致處於平衡，所以該黃金ETF沒有明顯的增加或贖回。

上周五SPDR Gold Shares強力吸金，凸顯投資者對黃金的興趣再度浮現。美股今年開局慘淡，標準普爾500指數上周周線更挫低5.7％，創下2020年3月20日以來最大單周跌幅紀錄。

然而從年初到周二（25日）為止，標普500已累跌7.8％、那斯達克指數更重摔12％，正式進入修正區。相形之下，金價今年則上漲1％到每盎司1848美元左右，若從去年12月初計算，漲幅更高達4％。

金價曾在2020年強漲，並在當年8月升抵2067美元的歷史高價。但之後隨著全球經濟逐漸從疫情中復甦，推升股市迭創新高，投資者對該貴金屬的興趣自然也大幅消退。

SPDR Gold Shares自2020年吸引151億美元資金流入後，去年轉而出現108億美元的淨流出，不過今年需求再度湧現。

投資者預期聯準會將從3月起開始升息，預料到年底將有4次升息。道富環球投資管理公司首席黃金策略師明尼史丹利（George Milling-Stanley）指出，為了因應通膨升溫，聯準會預料今年貨幣政策將比以往更加鷹派、加上比特幣近來追隨美股重挫，以及美俄兩國因烏克蘭問題而緊張加劇，都讓黃金作為避險工具的需求大為提振。

他與他的團隊預測，隨著資金從股市轉向金市的跡象日趨明顯，年底金價來到1800至2000美元間的機率有50％，至於漲破2000美元的機率有三成。