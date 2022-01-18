美股周一休市，台股今(18日)開盤下跌32點，以18492.81點開出，台積電在創新高後今開盤下跌5元，開在678元，早盤一度跌逾1%，來到674元，聯電小幅開高0.2元，以64.5元開出，聯發科開低走高，漲5元至1120元，股王矽力-KY開高走高，來到3990元，漲逾3%，面板雙虎友達、群創同樣開高走高，推升指數一度翻紅返回18500點。

權值王台積電17日盤中股價來到688元創新高，終場收在683元，市值創新高來到17.71兆元，電子中小型股也轉強助陣，集中市場加權指數收在18525.44點，創收盤次高，上漲122.11點，成交值2596.95億元，三大法人合計買超62.29億元，其中，外資及陸資買超64.62億元，投信也買超4.51億元，僅自營商賣超6.84億元。

台股金牛年即將於下周三(26日)封關，外資連5日買超541億元，17日大幅加碼晶圓雙雄，分別買超聯電4.54萬張，買超台積電1.91萬張。