金管會證期局表示，核准凱基投信申報募集開放式股票型「凱基未來移動證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「凱基未來移動證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，包括新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由兆豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於外國有價證券、以及未來移動相關產業的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。

證期局表示，所稱「未來移動相關產業」，包括電動車產業、新能源動力產業、自動駕駛相關產業、車聯網產業及空中／太空飛行相關產業，或未來因科技創新所交互應用而產生與未來移動相關的產業。