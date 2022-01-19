金管會證期局表示，核准凱基投信申報募集開放式股票型「凱基未來移動證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。
「凱基未來移動證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，包括新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由兆豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。
證期局指出，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於外國有價證券、以及未來移動相關產業的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。
證期局表示，所稱「未來移動相關產業」，包括電動車產業、新能源動力產業、自動駕駛相關產業、車聯網產業及空中／太空飛行相關產業，或未來因科技創新所交互應用而產生與未來移動相關的產業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。