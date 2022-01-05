國際知名財經媒體《財資雜誌》(The Asset) 日前公布2021年《The Asset Benchmark Research Awards》評選結果，凱基證券一舉奪得「台灣證券公司類-最佳投資機構」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣政府公債最佳安排機構」、「台灣公司債最佳交易商」及「台灣政府公債最佳交易商」等五個獎項。

其中「最佳投資機構」為《財資雜誌》針對各台灣證券商債券投資績效，透過與金融機構或基金經理人訪談，經過評等與投票選出，凱基證券是台灣少數能夠連續獲選這項殊榮之證券商，顯示在2021年新冠肺炎疫情肆虐，全球金融市場震盪加劇下，仍展現優異的投資績效。

2021年隨著歐美經濟復甦通膨升溫，部分國家展開升息循環，帶動債券發行人在升息前布局，以募集較低成本之資金。依據櫃買中心統計，2021年國際債券市場規模達763檔、流通餘額達新台幣6.09兆元創新高，永續發展債券累計發行量也突破新台幣1000億元，較2020年成長達64％。

凱基證券在債券初級發行業務方面，截至2021年11月已辦理台幣債券承銷金額達新台幣808億元、外幣計價國際債券承銷金額達4677百萬美元，合計承銷金額約為新台幣2117億元，市占率達11.8％，為國內市占率第一名之債券承銷商。