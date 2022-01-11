開發金(2883)去年十二月份自結稅後獲利17.1億元，去年全年稅後獲利達350.02億元，每股盈餘2.34元。開發金控於2021年交出亮麗成績單，並完成多項重要里程碑，包括透過股份轉換方式，正式將中國人壽納為100%持股之子公司。開發金去年全年獲利入列15家金控獲利前段班，若以全年稅後盈餘計，緊追中信金(2891)，排名第4。外資目前持有開發金比重約20.8%，投信則是連5日買超開發金。

開發金控表示，法人買超持續推升十二月份資本市場走勢，開發金控主要業務皆維持穩健表現。子公司凱基銀行去年十二月份獲利主要來自利息及手續費收入等核心收益，金融交易業務亦有穩健表現，去年十二月份稅後獲利3.56億元，累計全年稅後獲利41.36億元。台股去年十二月份持續表現活絡，帶動包含經紀、資本市場、衍商等各項業務挹注獲利，子公司凱基證券去年十二月份稅後獲利11.52億元，累計全年稅後獲利129.01億元。中華開發資本去年十二月份稅後獲利3.48億元，主要來自於投資部位評價增長，累計全年稅後獲利98.94億元。中國人壽去年十二月份稅後獲利為1.24億元，累計全年稅後獲利285.40億元。

展望2022，開發金控的競爭力及經營綜效，包括壽險、銀行、證券和私募股權/資產管理之相關業務推展，將可進一步獲得強化；未來開發金控將持續擁抱創新和人才，以客戶為中心，並擴大數位化應用，為客戶、員工、股東和社會提供永續金融解決方案。同時落實ESG的承諾，善盡企業公民社會責任，回饋社會。