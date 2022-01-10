富邦金控2021年12月自結稅後淨利37.72億元；2021年全年稅前淨利1660.5億元、稅後淨利1446.06億元，較2020年同期大幅成長60％，每股稅後盈餘（EPS）為12.49元。受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金控累計2021年全年稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘皆創下歷史新高，連續13年蟬聯金控每股獲利王！

子公司包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計2021全年稅後淨利皆創下年度歷史新高；富邦人壽全年稅後淨利更首度突破千億元大關。富邦金控12月底淨值約9500億元，普通股每股淨值72.36元。截至12月31日，富邦金控已取得日盛金控58.39％股權，而富邦金於12月認列日盛金投資收益1.2億元。

富邦人壽2021年12月稅後淨利為12.06億元，累計2021年全年稅後淨利突破千億達1019.34億元，較去年同期成長68％，12月份台股大盤拉升，當月指數終以上漲約4.5％作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利。人壽淨值逾5990億元，淨值比率高於10％，RBC超過300％，資本水準維持良好。債市投資方面，以維持穩健經常性收益為主要操作策略。境內經常性避險成本(CS) 維持低檔(20bp以下)，12月單月、全年累積匯兌損益與避險成本，均明顯優於前年同期。在避險成本控制得宜下，於去年底適時增提外匯準備金30億，以控制避險成本、增加匯兌管理彈性，2021年底外匯價格變動準備金餘額逾100億。

累計全年合併初年度保費收入(First Year Premium)達1656億元，較去年同期上升3.35％，合併總保費收入(Total Premium)達5072億元。台灣業績預估排名業界第二，12月初年度保費128.8億，較上月成長38.6％，成長動能主要來自投資型商品較上月成長132.5％，表現亮眼。