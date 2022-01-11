聯強（2347）11日公布2021年第四季營收1245億元，年增25%，創下單季歷史新高紀錄，全年營收首破4千億大關，初估達4094億元，年成長22%。

聯強表示，2021年第四季雖然供貨狀況未見明顯舒緩，但聯強因推動營運管理服務平台（MSP），讓上下游資訊即時、通透，成功爭取到供應商最大的貨源支持，得以有效滿足大型專案與傳統旺季的強勁需求，帶動聯強營收持續創高。

看好後疫情時代資訊產品成為剛性需求的趨勢不變，而各國政府在防疫的同時，也力求不影響經濟活動，讓商業環境可望持續活絡，再加上供貨可望逐漸順暢，聯強預期2022年第一季將可延續2021年的業務動能。

獲利部分，聯強累計前三季的稅前淨利與稅後淨利分別為193.4億元與142.2億元，皆創歷史新高紀錄，並大幅成長161%、150%，每股盈餘達8.53元。

聯強2021年第四季合併營收持續突破千億大關，一舉來到1245億元，並創下單季歷史新高紀錄，較2020年同期大增246億元或成長25%，也較2021年第三季成長23%。

聯強四大類業務中，資訊家用與資訊商用業務在2021年第四季同步創下單季歷史新高。其中資訊家用業務首破單季500億元大關，來到582億元，較第三季大增近200億元或51%，年增也達40%。

資訊商用業務則是連四季創新高，2021年第四季首度突破300億元大關，來到325億元，年增43億元或15%。通訊業務因新機上市帶動換機需求，年成長14%。IC元件業務則受惠於製造端為因應終端強勁需求而積極趕工生產，營收維持在高檔水準，年增12%。

從區域角度，聯強各事業部門2021年第四季也都紛紛創下新高紀錄，不論年增或季增都有不錯的表現。其中紐澳與印尼同創單季歷史新高，紐澳年增10%，季增更達42%，印尼更大幅年增62%，季增也達33%。大陸則達到同期新高與單季歷史次高，較2020年同期成長41%，也較2021年第三季大增58%。