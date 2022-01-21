凱基銀行新春開運贈禮誠意十足，今年迎虎年特別推出文青風的「金虎發財水」與「福虎生豐發財米」，模樣討喜可愛有如日本Q版招財貓，限量送給財富管理貴賓，即日起加入成為凱基財管貴賓並洽詢分行理專都有機會拿到，希望能把一整年的福氣與財氣分享給客戶。此外，還有限時限量新臺幣及美元快閃優惠定存活動，定存利率最高1%，虎年開春給客戶最實在的雙倍好禮！

推估今年上半年國際金融市場對美國聯準會升息的預期將持續升溫，預估美元仍保持強勢加上疫情可能加重等變數，凱基銀行建議，投資人第一季可趁勢佈局美元資產並配置收益相對穩定的優惠定存。凱基銀推出限時限量新臺幣及美元快閃優惠定存活動，即日起至2月18日止，新戶承作新臺幣優惠定存13個月期，可享年利率1％，凱基銀行客戶以新資金承做，亦享年利率0.88％。

喜好外幣理財的客戶，美元6個月期定存，凡以新資金換匯承作「換匯優存」，可享年利率1％。直接以美元亦可享年利率0.5％，民眾可依據自身需求彈性選擇。以承作5萬元「換匯優存」為例，期滿約可領新臺幣約7000元左右的利息收入，民眾可以趁低檔短期逢低布局美元資產，還能享受未來美元升值的潛在利益。

另外一提，凱基銀行於農曆新年期間111年1月17日至111年2月25日舉行「金虎爺刮刮樂」活動，只要加入「KGI凱基銀行」LINE官方帳號，並輸入關鍵密碼「凱基旺財」，就有機會獲得LINE POINTS 30點，活動期間每人每日都可玩一次刮刮樂，天天試試新年好手氣！詳細活動內容可利用凱基銀行官網查詢。承作臺外幣優惠定存，可直接透過全省凱基銀行分行或致電客服辦理（02）8023-9088或0800-255777。