巧新(1563)2021年營收74.88億元，年增37.84％，為歷史次高，展望2022年，目前200台機台於2021年第三季到位，隨著屏東新廠投入，產能擴增，法人預期，今年有望挑戰2016年營收新高記錄。

巧新2021全年合併營收74.88億元，年成長37.64％，主要超跑與豪華汽車品牌客戶對輪圈需求暢旺，整體輪圈出貨數量成長。

該公司主要客戶因為是歐洲客戶為主，運費方面去年受到海運影響，費用較高，2021上半年受到航運運費上漲約10倍的影響，淨利率3％，毛利率20％，影響到毛利及應收帳款天數，因此跟客戶在談運費分攤。

斗六廠產能滿載，年產70萬顆，屏東廠第一期投資50到60億元，設計產能50％，年產能30萬顆，月產能超過1萬顆，今年底預計可以達到滿載，以供應日系客戶為主，目前評估第二期擴廠，預計投資10億元。

公司CNC機台已經從2021年第三季裝機完成，產能預計有雙位數成長，法人指出，2022年依照目前訂單能見度來看，有機會超越2016年77.04億元的營收新高。