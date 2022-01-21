呼應聯合國2030永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs），普萊德科技（6263）緊密結企業社會責任CSR策略與國際ESG趨勢議題，恪遵「公司治理3.0永續發展藍圖」精進公司永續治理，強化風險控管與企業持續營運管理，繼取得「第七屆公司治理評鑑」排名前5％優良上櫃公司的佳績，又再度獲選入編台灣《2021企業ESG年鑑》，第四度榮列台灣ESG標竿企業。

因應氣候變遷減緩與調適刻不容緩，普萊德設定2050年實現碳中和，淨零排放的目標。在網路通訊本業投入綠色產品創新研發，並打造永續供應鏈。2012年即推出再生能源網路通訊產品，運用太陽能、風力、水力再生能源電力，促進國家公園、自然生態保護區、離網醫療站等偏遠地區，實現用電獨立、安全便利、減少碳排放的網路傳輸。系列產品「再生能源供電智慧網管控制器」友善永續的設計，在2021年更囊括國內外三大獎項，包括台灣精品獎、Computex Best Choice Award、亞洲企業商會「國際創新獎」的創新肯定。

除了啟用綠電、擴大溫室氣體盤查範圍、蔬食及循環共享物資等多元方式降低碳排放，普萊德投入「台灣好空氣，育福田計畫」，推廣以稻稈分解菌取代稻草焚燒，協助農友落實稻稈還田之永續循環，徹底解決空氣汙染問題。此外，普萊德長期投入生態水源保護，2010年起認養坪林有機茶園迄今已12年，促使坪林有機茶園種植面積從2010年的1公頃擴大至2020年的55公頃，保護翡翠水庫和其周邊自然生態，為大台北地區乾淨水資源持續挹注多一份力量。

為實現社會共融願景，普萊德以人為本，營造平等友善的幸福安康職場，保障員工充分發揮才能和職涯發展。透過創新【健康360】計畫、多元健康促進活動與福利，全方位照護員工及家人健康，使員工安心發展。在社會參與方面，普萊德發揮企業管理專長，聚焦教育議題，自2004年起長期推行「弱勢兒童補救教學/心理輔導」計畫，迄今累計已將近一萬人次學習低成就及情緒、行為障礙之弱勢兒童經由本計畫重拾學習動力與自信心，塑造健全品格，改善潛在性社會人力資源問題，幫助促成家庭、學校、社會三贏之局。

普萊德指出，秉持利他的精神，以長期性、策略化、創新的作法提昇經營績效和ESG績效，除連續15年蟬聯《天下永續公民獎》外，今年更第四度入選《2021企業ESG年鑑》標竿企業，未來仍將持續以ESG永續投資價值為指標，連結SDGs聯合國永續發展目標，突破挑戰，促進經濟成長、環境永續與社會共融，創造企業永續價值，為實現全球經濟、社會、環境永續願景而努力。