《路透》報導，德國企業正施壓立陶宛要求對中國退讓。外交部今天表示，對於中國不斷透過各種惡劣手段施壓立陶宛，破壞以規則為基礎的世界經貿秩序，國際社會均應嚴加譴責，同時聲援無端遭此脅迫的立陶宛。「這樣的威權霸凌行徑絕不為世界各國所容」。

《路透》在報導中指出，中國不滿立陶宛允許設立台灣代表處，以逐出中國市場威脅跨國企業必須和立陶宛切斷關係，導致數家德國企業正施壓立陶宛政治領袖，降低與中國紛爭的熱度，否則可能面臨企業大舉撤出。

外交部副發言人崔靜麟今天回應媒體詢問表示，外交部注意到外國媒體報導稱，德國企業正施壓立陶宛要求對中國退讓。最近也有挺身支持立陶宛的具體例證，包括：德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特娜專程赴立陶宛訪問，會晤外長藍柏吉斯後特別發表公開聲明與立陶宛堅定站在一起。

此外，他說，「對華政策跨國議會聯盟」的41位歐洲議會議員本月17日聯名致函呼籲歐盟高層，譴責中國對立陶宛的政治經貿脅迫；歐洲議會全會本月20日以高票通過「違法香港基本自由」緊急決議案時，特別納入聲援立陶宛的新增條文，呼籲歐盟採取行動捍衛歐盟單一市場。

崔靜麟強調，中國對立陶宛的政治、經濟脅迫打壓，公然侵害立國國家主權，肆意違反國際貿易規則，擾亂經濟秩序，這樣的威權霸凌行徑絕不為世界各國所容。台灣將堅定與國際民主盟友團結一致，持續以實際行動支持立陶宛度過難關，矢志維護雙方緊密合作夥伴關係，展現民主陣營的團結與韌性。