民進黨立委陳亭妃與動保團體，今日於立院召開記者會表示，為避免貓犬繁殖場的弊端亂象，將主張修法限制核發寵物繁殖許可證，呼籲民眾支持這部《太陽法案》修法，讓光線照進惡劣的繁殖場。

今日除陳亭妃外，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如也出席現場記者會。

陳玉敏指出，日前動保團體破獲屏東的非法犬隻繁殖場，發現屏東、高雄的合法業者，與非法繁殖場合作繁殖幼犬，而有新北、台中的合法買賣業者，購買來自非法繁殖場的幼犬，在出售給消費者，這類合法、非法的業者互相勾結，已經行之有年。

陳玉敏說，經過調查檢驗報告顯示，非法繁殖場的幼犬，健康狀況極差，死亡率也很高，非法繁殖場的環境惡劣，漠視疾病控管，讓無數病犬流入市場，為此將提出《太陽法案》訴求，避免更多無辜動物犧牲。

陳玉敏表示，將主張「總量管制」限制核發寵物繁殖許可證，並採「有需求再繁殖」的做法，並規定寵物繁殖買賣業應採預約制，也要參考歐美國家作法，禁止寵物門市於櫥窗展示寵物，減少衝動性購買。也要要求繁殖業者採「單一品系」繁殖，最後也將要求制定新標準，讓不合規定的業者退場。

姜怡如指出，現在各縣市主管動保業務的人手嚴重不足，根據電話訪談得知，22個縣市中有15個縣市只有一位非專責人力在辦理特定寵物業相關業務，16個縣市認為此業務的人力不足，有10個縣市認為目前轄內的特寵業者數量已經超過可以妥善管理的量。

姜怡如說，現在中央沒有統一的晶片管理制度，無法確實掌握寵物數量及流向，業者填報的繁殖紀錄表、買賣紀錄表、晶片使用情形表多為書面紀錄，很容易造假，也無從查實，這都是源頭管理的大漏洞。