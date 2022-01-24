新加坡金融管理局（MAS）24日公布，受到機票價格大漲帶動，去年12月核心消費者物價指數（CPI）年升2.1％，觸抵2014年7月以來的近8年新高，超出《路透》訪調預估的年增1.7％。

另外總體通膨率年升4％，為近9年高點，高於經濟學家預估的3.75％。成本壓力加劇之故，星國央行去年10月緊縮貨幣政策，是3年來第一次。