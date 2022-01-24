新加坡核心CPI觸抵近8年新高 20:502022/01/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS）24日公布，受到機票價格大漲帶動，去年12月核心消費者物價指數（CPI）年升2.1％，觸抵2014年7月以來的近8年新高，超出《路透》訪調預估的年增1.7％。 另外總體通膨率年升4％，為近9年高點，高於經濟學家預估的3.75％。成本壓力加劇之故，星國央行去年10月緊縮貨幣政策，是3年來第一次。 2021年失業率3.95％ 近7年新高 四大外媒肯定 中信奪台灣最佳銀行 #CPI #觸抵 #年升 #新高 #新加坡金融 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原物料價格攀升 日本12月CPI創兩年新高 11:092022/01/21 財經 私校退撫儲金 去年積極型績效10.76％ 04:102022/01/24 投資理財 力智二度蜜月 晉升準千金 04:102022/01/21 財經要聞 疫情衝擊2021年失業率3.95％ 創7年來新高 16:452022/01/22 財經 《金融股》疫情不穩定 遠東銀去年離櫃率飆95％新高 10:342022/01/21 財經 訂單爆滿 利奇營收再攀峰 04:102022/01/24 證券．權證 上揚至0.33％ 91天期國庫券貼現率 20個月新高 04:102022/01/21 金融．稅務 甩通縮緊箍咒 日本掀漲價潮 04:102022/01/24 全球財經 《鋼鐵股》豐興去年營運創高 今年不看淡 11:082022/01/24 財經 需求持續暢旺 五大產品 去年接單同創高 04:102022/01/21 財經要聞 金融業超猛 去年稅前大賺9,366億 04:102022/01/21 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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