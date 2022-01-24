澳大利亞廣播公司（ABC）報導稱，該國總理莫里森(Scott Morrison)的微信公眾號被駭客攻擊，帳號名稱被更換，澳大利亞政界指責此事是中國政府所為，是對澳大利亞民主政治的「外國干預」。

《衛星通訊社》報導稱，澳大利亞發現莫里森的微信公眾號名稱被改為「澳華新生活」，帳號簡介文字改為「為澳洲華僑提供生活資訊」。

微信是騰訊公司擁有的大陸最大社群媒體平台，但外界認為它雖然是私營企業，但受到中共官方的嚴格控制。（圖／美聯社）

澳大利亞總理莫里森的微信公眾號名稱被改為「澳華新生活」，帳號簡介文字改為「為澳洲華僑提供生活資訊」。（圖／路透）

澳大利亞議會情報和安全委員會主席詹姆斯．帕特森(James Paterson) 在接受《第9頻道廣播》（Nine Radio）採訪時表示，「微信是中國騰訊公司所擁有的企業，騰訊雖然是私營公司，但也是中國控制最嚴重的企業之一」，「微信平臺似乎被用來監視居住在國外的中國人。我認為，顯而易見，這是中國政府的行為。這是在選舉年對我們民主的有效外國干預。」澳大利亞在野黨也對這一事件表示擔憂。

據ABC報導，澳大利亞工黨議員馬克．巴特勒（Mark Butler）表示，根據一些報導，這發生在半年之前，政府應該做出報告並阻止「外國干預」。

澳大利亞總理莫里森曾於去年12月初在微信發表聲明，譴責中國外交部發言人在推特發佈關於澳大利亞軍隊在阿富汗犯罪的圖片。隔天這則聲明被指違規而無法查閱，其微信帳號也被提醒稱「由用戶投訴並經平臺審核，涉及使用煽動、誤導、違背客觀事實的文字、圖片、視頻等捏造社會熱點、歪曲歷史事件、混淆公眾視聽」。報導稱，使用微信的莫里森總理堅稱，自己不知道他的帖子受到中國的審查。