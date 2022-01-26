中國國家廣電總局網站26日消息，中共中央宣傳部辦公廳、大陸國家廣播電視總局辦公廳印發《關於進一步規範播音員主持人職業行為和社會活動管理的意見》，通知各級黨政宣傳、廣電、新聞部門，規範播音員主持人要淨化交際圈、朋友圈；參與廣告代言、商業推廣、網路帶貨等各類商業活動，須經所在播出機構批准、從嚴把關；不給有醜聞劣跡、違法失德等問題的人員提供出鏡發聲管道，並結合實際認真貫徹落實。

《意見》指出，為進一步規範播音員主持人職業行為和社會活動管理，制定意見如下。

1.聚焦政治素質培養。要教育引導播音員主持人認真學習貫徹習近平關於宣傳思想工作的重要思想，增強政治敏銳性，努力做到善於從政治上分析問題、處理問題，穩妥把握職業行為和社會活動。

2.加強職業道德建設。播音員主持人要積極踐行社會主義核心價值觀，把職業道德建設作為立身之本，自覺抵制名利誘惑和低俗庸俗媚俗，淨化「交際圈」「朋友圈」，做德藝雙馨的新聞工作者、文藝工作者。

3.明確審批管理要求。播音員主持人參與廣告代言、商業推廣、網路帶貨等各類商業活動，須經所在播出機構批准，新聞欄目播音員主持人參加此類活動要從嚴把關。對參加各類活動時因自身言行不當造成負面社會影響的播音員主持人，視情節輕重及時給予相應處理。

4.規範網路資訊發布。教育引導播音員主持人努力熟悉網路傳播規律、提高網路輿情意識，走好網上群眾路線，做網路空間正能量的傳播者。

5.嚴格持證上崗規定。各播出機構要嚴格執行播音員主持人持證上崗和執業註冊制度，不得使用無執業資格證書和未按規定進行執業註冊的人員擔任播音員主持人。

6.加強合作節目管理。認真審核把關播音員主持人在節目中的言行舉止，不給有醜聞劣跡、違法失德等問題的人員提供出鏡發聲管道。

7.深化「四力」教育實踐。各級宣傳部門、廣播電視行政部門、播出機構要針對播音員主持人的工作特點，研究開展系統性增強「腳力、眼力、腦力、筆力」教育實踐，深入開展馬克思主義新聞觀、文藝觀教育。

8.壓緊壓實管理責任。各級宣傳部門、廣播電視行政部門、播出機構要嚴格落實意識形態工作責任制，切實擔負起播音員主持人管理責任。

9.發揮行業組織作用。各級行業組織，要加強對播音員主持人的思想品德、職業道德、社會公德教育。