韓國LG Display於26日公布最新財報，上季營業利益大降30%，原因是電視大面板價格巨幅下跌，拖累桌上型電腦、筆記型電腦以及智慧手機等較小面板的強勁出貨業績。

這家蘋果的供應商，2021年10月至12月的營業利益為4760億韓元，約4億美元，遠低於2020年同期的6780億韓元外，也少於市場預估的5880億韓元。

不過，LG Display上季營收卻年增18%至8.8兆韓元。

根據集邦科技的WitsView面板數據資料，上季用於電視機的55英寸大型LCD價格季減37%。產業分析師指出，LG Display為避免大型面板價大降侵蝕獲利，故只有27%營收是來自於電視面板。

同時，用於筆記型電腦以及較小尺寸的LCD面板出貨穩定，售價降幅遠低於電視面板。還有，加重智慧手機等利潤較高的OLED產品，應有助LG Display在2022年的財報表現。

26日，LG Display股價收跌0.7%，但大盤只跌0.4%。