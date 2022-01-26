即將在27日IPO(股票初次公開交易)的韓國電動車用電池製造業者LG Energy Solution（LGES）表示，將在美國建立第三家電池組裝工廠。

據悉，LGES與美國通用汽車雙方各投入21億美元左右，在美國策略聯盟相互研發電動車電池業務。LGES之前的兩家美國電池廠正在興建中，一家在俄亥俄州，另一家則在車程約八小時左右的田納西州，最早可望於2022年開始投產。

LGES指出，最晚在2024年以前將陸續投資超過40億美元，擴大在美國的電池業務。

目前，LGES是LG化學百分百擁有的全資子公司。LGES計劃發行3400萬股新股，每股價格目前訂在25.7萬至30萬韓元之間。同時，籌資預估值約在13兆韓元左右。

同時，經過這次韓國史上最大的IPO後，LGES估值可望上看70.2兆韓元，一舉躍身為韓國第3大上市公司，僅次於三星電子和SK海力士。不過，市場預估LGES的身價可能會超過100兆韓元。