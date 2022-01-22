面板業去年第四季遇到風浪，但全年仍繳出不錯成績，友達(2409)2021年營收達3706.9億元，年成長36.8％，創下7年來的高點。對於去年成績，董事長彭(又又)浪給予公司團隊打了90分以上的高分，頓於今年友達營運及面板景氣看法，他認為，在疫情趨緩後，急上急下需求會轉為平緩，季節景氣循環、也就是淡旺季會轉為明顯，對友達2022年還是樂觀看待。

彭雙浪指出，就台灣經濟來看，過去兩年疫情造成宅經濟急迫需求，會慢慢恢復到疫情前正常的生活，預期2022年的景氣會恢復到2018年及2019年的季節性需求，內需產業有機會緩慢恢復。

友達將在農曆年後舉行法說會，彭(又又)浪表示，去年受惠宅經濟，造成整個供應鏈緊張，一直到第三季都是供需緊張情況，帶動面板價格調升，去年成績算是相當不錯，也是因為友達提早做公司轉型，在供不應求階段能快速因應，即使供應鏈有受到影響大，但友達營收、獲利沒有太大衝擊，2021年給予團隊90分以上的高分。

對於今年來看，疫情趨緩宅經濟強勁需求將回歸景氣循環，季節性因素將促使淡旺季轉為明顯，對友達整體2022年表現還是表達樂觀。

近期疫情燒到新竹，彭(又又)浪指出，友達兩年前疫情開始到現在，防疫升級都沒有放鬆，持續做滾動式調整，之前公司開放各部門一定人數以下可以舉辦尾牙，但因為疫情又起，建議人數較多的尾牙延後到年後舉辦。現在也啟動AB分流上班，對於移工也有許多管理，去年降低每個移工房間住宿人數，也呼籲移工減少外出，即使外出回來也有做檢測。同時，友達聘請醫療顧問，給很多防疫建議，友達滾動式調整比指揮中心防疫規格更高，指揮中心還沒有升級，上周友達已經開始實施準三級管制措施。