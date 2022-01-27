俄羅斯和烏克蘭代表團今天將在巴黎舉行會談，以平息俄國在烏克蘭邊界集結兵力所形成的緊張情勢。

法國和德國外交官也將參加這場高層會談，使2015年達成明斯克協議（Minsk Agreements）的4國重聚一堂。明斯克協議試圖終止烏克蘭東部戰鬥。

俄羅斯的首席談判代表是副總理柯札克（Dmitry Kozak），烏克蘭代表是總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak），而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的外交顧問也將從格林威治時間11時加入所謂的「諾曼第模式」（Normandy Format）會談。

會談各方可望在今天稍晚向媒體簡報會談情況，馬克宏的助理本週稍早說，法國和德國將設法讓俄羅斯和烏克蘭走上「緩和局勢的道路」。

西方強國昨天繼續發出警告，稱俄羅斯若進攻親西方的烏克蘭，將予以大規模經濟制裁。

馬克宏訪問柏林時與蕭茲一同受訪時表示：「一旦發動攻擊，將會遭到報復，（俄羅斯的）代價將非常高昂。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110126