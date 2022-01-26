德國先前曾表示，絕對不會支援烏克蘭武器，這引起北盟其他成員「見死不救」旳批評。現在德國決定修改做法，提供保護型軍用裝備。德國國防部長表示，德國提供烏克蘭5,000 頂軍用頭盔，並表示絕對支持烏克蘭保衛自己。

商業內幕(Business Insider)報導，德國國防部部長蘭布雷希特(Christine lambrecht)向德國國防委員會匯報了這項支援計劃，並表示「德國堅定地站在烏克蘭這一邊。」

先前，德國官員曾表示，絕對不會向烏克蘭運送武器，但會以人道角度派出野戰醫院。多數北約盟國為這遠遠不夠，而且與許多盟國的做法不同，比如波羅的海三國、英國已向烏克蘭提供防禦武器。

在德國表示不提供武器後，基輔市長維塔利•克里琴科(Vitali Klitschko)指責「德國背叛朋友」。

同時，德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schönbach在印度出訪時稱「俄羅斯在烏克蘭問題上應該被尊重」，再次受到北約和烏克蘭的嚴詞批評。

薛恩巴赫後來辭職了，這也成為德國改變主意的訊號，周一德國政府表示，將提供財政援助來幫助烏克蘭，但並未說明具體金額。

不過，烏克蘭最需要的是武器，德國目前還不鬆口。有一批蘇聯時期由的D-30 榴彈砲在德國武器庫裡，愛沙尼亞提出動用這批大砲支援烏克蘭，但是德國還沒決定要不要提供。