掃描步道登山口導覽圖第三方協同留守平台QRcode。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

步道登山口導覽圖第三方協同留守平台QRcode。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

林務局與台灣戶外安全推廣協會建置推動「第三方協同留守平台」，在谷關七雄的每條步道、鳶嘴稍來山步道及桃山瀑布步道導覽圖上，都可以看到平台資訊及使用步驟。第三方協同留守平台亦提供登山行程規劃、背包用品盤點等服務，且春節期間留守服務不打烊。

東勢林管處所轄中部谷關七雄、鳶嘴稍來山等名聞遐邇的自然步道，動植物資源豐富，每條步道都各具特色，吸引眾多山友探訪。根據內政部消防署統計，山域意外事故近年來呈現逐年成長的趨勢，事故原因以迷途為大宗。

東勢林管處為提升登山安全，已於各步道岔路、路徑不明顯處完成設置反光PC板步道方向指示牌，留守人也是登山隊伍的一分子，雖然沒有一起爬山，但卻肩負起在山下守護隊伍安全的任務。透過留守服務機制，可掌握登山人員的基本資料，若不幸發生意外，亦可迅速提供資料，加速搜救過程。

東勢林管處表示，民眾只要在登山前提出申請、登錄登山計畫，並將戶外安全推廣協會留守人官方帳號加入登山Line群組，遵循指示完成申請後即可使用服務，強烈建議山友多加利用，讓每一趟出遊都能平平安安。

東勢林管處並呼籲，山區氣候多變，山友登山前可至台灣山林悠遊網查詢步道難度等級及行前須知，登山途中，務必遵循步道指示牌方向，並隨時確認即時點位，確保走在正確的路線方向，更可多加善用「第三方協同留守平台」服務機制查詢。