針對有立委質疑苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場設置面積範圍有規避法規等情事，苗栗縣政府28日晚間特別發新聞稿駁斥，坤輿公司係於2001年間申請一般事業廢棄物掩埋場，申請面積為1.7958公頃，並經苗栗縣府業務權責單位依申請時之法令規定進行審查後，縣府才予以核可興辦事業計畫、用地變更及同意設置文件，過程嚴謹，謹守法度。

縣府回應指出，立委及自救會多次指摘掩埋場面積有規避法規情事，縣府涉嫌圖利，並非事實，且苗栗地檢署亦曾於95年偵查結果，認定縣府相關人員無違背職務行為，同時確定本案申請面積確實爲1.7958公頃。另本案自救會已向行政法院提起行政訴訟，進入司法程序，相關資料縣府均已提供法院審度，仍請相關人士尊重司法程序，勿再對外散佈不實訊息，以免誤導大眾及浪費社會資源。

另外，坤輿公司也在28日傍晚發布聲明表示，春節連假已經開始，坤輿公司保證在過年期間，不會進行任何進場動作，希望維持秩序的警察及抗爭民眾都能回家好好過年，不要再街浪費社會資源，坤輿公司將在過完年後，依循合法、公開、透明的原則，尋求司法途徑，找回公道。