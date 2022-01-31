華盛頓與北大西洋公約組織（NATO）盟友力阻烏克蘭遭入侵，美、英今天表示，若俄羅斯發動侵略，將遭毀滅性的新經濟制裁，美國務次卿盧嵐說制裁保證讓俄國「很有感」。

法新社報導，儘管莫斯科否認將發動入侵，烏克蘭總統也呼籲西方勿因俄國在邊境大舉增兵而製造「恐慌」，外界擔心俄國入侵在即的憂慮仍日漸升高。

美國經幾番外交折衝後，國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）表示，俄國或許會對美國與北約上週的安全提案感興趣。

盧嵐告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），連同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本週可能再次會談在內，「我們得知一些跡象，顯示俄羅斯對那個提案有興趣」。

美國與北約26日以書面正式回絕俄羅斯所提「北約不東擴、烏克蘭不加入」立場，但表明像核軍控、軍演設限及西方在東歐軍事部署等領域依然可談。美方還以營造談判空間為由，不公布書面內容。

與此同時，美國兩名重量級聯邦參議員今天則說，參院即將達成共識，就俄羅斯脅迫烏克蘭祭出制裁，一些措施可能在俄國發動任何入侵行動前即可實施。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）立場強硬地說，美國得對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）傳遞強有力的訊息，告訴他，若侵略烏克蘭，將付出高昂代價。

民主黨籍的梅南德茲與外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）希望本週推動法案，鎖定俄國最大型的銀行和主權債務，並對烏克蘭提供更多美國軍事援助。

梅南德茲表示，法案中部分制裁針對俄國過去對烏克蘭的作為，例如網路攻擊，相關行動可能在俄國發動侵略前即先實施，一旦俄國發動入侵，才會實施其他更具摧毀性的措施。

盧嵐表示白宮正和參院密切合作，若祭出制裁，相關措施將與歐洲盟邦一致，還說蒲亭「對那會很有感覺，俄羅斯人也會」。

另一方面，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）告訴「天空新聞網」（Sky News），英國會在下週公布制裁法案，鎖定「更廣泛多樣的」俄羅斯經濟目標，「蒲亭的寡頭政治人物將無處可逃」。