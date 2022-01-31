據大公文匯全媒體報導，香港特區行政長官林鄭月娥今日（31日）下午3時，在政府總部舉行記者會，公布百人宴調查結果。林鄭表示，今早收到民政事務局局長徐英偉的書面辭職通知，自己已經接受，並將按基本法第48條第5款向中央人民政府建議免除其職務。

此外，林鄭又指，對於在宴會逗留時間較長的另外2名官員，已要求發展局局長及政策創新與統籌辦事處，分別對發展局局長政治助理馮英倫和政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢做出口頭警告。至於其他的12名官員則無需做任何紀律跟進。

本月初Omicron新冠變異毒株傳入香港，港府強烈呼籲並要求市民遵守防疫措施減少聚集之際，卻爆出15名官員出席逾百人參加的生日宴會，令各界譁然。

林鄭月娥為此公開點名批評民政事務局局長徐英偉，並表示對他感到「比較失望」。徐英偉今日發表聲明，指已向行政長官提出請辭，並計畫於今日離任。

徐英偉表示，作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，自己未能以身作則，以防疫為先，於1月3日在出席一場宴會時有失當行為。他指，應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。徐英偉感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好的支持和指導。