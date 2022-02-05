我國駐瑞典代表處近日新增1名人員確診新冠肺炎，對此，外交部今(5)日證實表示，該員症狀輕微，並已立即依規定進行居家隔離，駐處也迅速依照事前擬定的防疫計畫，確實執行人員染疫後的相關疫調、應處以及辦公環境消毒工作。

外交部指出，為維護駐外館處人員及前來洽公民眾的健康，駐瑞典代表處目前領務服務的時間如常運作，暫無調整。

為應對Omicrom變種病毒的嚴峻疫情，外交部再次提醒相關駐外館處注意落實防疫規定，並加強確保人員及眷屬的健康及核心業務推動順暢。