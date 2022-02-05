駐瑞典代表處1人確診 外交部：居家隔離 不影響領務服務 18:452022/02/05 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部副發言人崔靜麟(外交部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國駐瑞典代表處近日新增1名人員確診新冠肺炎，對此，外交部今(5)日證實表示，該員症狀輕微，並已立即依規定進行居家隔離，駐處也迅速依照事前擬定的防疫計畫，確實執行人員染疫後的相關疫調、應處以及辦公環境消毒工作。 外交部指出，為維護駐外館處人員及前來洽公民眾的健康，駐瑞典代表處目前領務服務的時間如常運作，暫無調整。 為應對Omicrom變種病毒的嚴峻疫情，外交部再次提醒相關駐外館處注意落實防疫規定，並加強確保人員及眷屬的健康及核心業務推動順暢。 #代表處 #人員 #外交部 #居家隔離 #領務 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。