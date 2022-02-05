俄國在烏克蘭邊界集結大量兵力，與西方國家關係緊張。法國總統馬克宏昨天宣布將於7日赴俄拜會總統蒲亭，希望扮演斡旋者角色；蒲亭也在電話中表示等待與馬克宏促膝長談。

為了堵絕北大西洋公約組織（NATO）向東歐擴展，根據北約估計，俄羅斯近月已不僅在烏克蘭邊界集結逾10萬部隊人員，也正在白俄羅斯部署3萬名士兵，戰爭一觸即發。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天進一步與中國國家主席習近平發表聯合聲明，宣告抗衡他們所描繪美國在全球的「惡勢力」。

就在俄羅斯與以美國為首的西方國家劍拔弩張之際，馬克宏（Emmanuel Macron）試圖成為莫斯科與華府間的調停者，在過去幾天內4度與蒲亭通話，更於昨天宣布將於7日造訪俄羅斯、8日拜訪烏克蘭，並分別會見兩國領袖。

身為歐盟輪值主席國元首，馬克宏企圖扮演烏克蘭危機的第一線角色，與蒲亭及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行一連串電話會議。

3日馬克宏與蒲亭進行第4次通話，總統府艾里賽宮（Elysée）隔日向媒體透露，蒲亭放軟姿態，向馬克宏說道：「我在等你。你是優秀的對話者... 我想和你探討事務根本。」雙方都表示，「儘管情況困難」，但願意花時間進行「有建設性的對話... 以解決問題」。

據法媒分析，馬克宏此行目的是為了讓烏克蘭危機「降溫」，也為盟友爭取利益。換言之，就是在這場危機中扮演代言者與斡旋者的角色，類似前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）2008年同樣在歐盟輪值主席期間為俄羅斯與喬治亞衝突進行調解。

歐洲第一電台（Europe 1）今天報導指出，總統身邊顧問坦言，一趟訪程不可能解決所有問題，但希望能取得進展及讓情勢得以降溫的條件。

此外，德國對於俄羅斯天然氣的模糊態度及前總理梅克爾（Angela Merkel）的卸任，都給了法國政治操盤的空間。

至於對俄羅斯的期望，艾里賽宮強調：「我方的要求，就是不得對烏克蘭有任何襲擊。」

法國政府目前的外交策略，主要是法國、德國、俄羅斯與烏克蘭4邊談判的「諾曼第模式」，期盼充分落實試圖終止烏克蘭東部戰爭的明斯克協議（Minsk Agreements）與頓巴斯（Donbass）地區的和平進程。同時巴黎也希望能主導舉辦峰會，展開4方對話，讓外交途徑似乎再露曙光。

與蒲亭會面後，馬克宏將於隔日拜會澤倫斯基，盼能為基輔帶來邊界安全的保證。