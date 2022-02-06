軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，雖然美國海軍有意利用其昂貴的朱瓦特級（Zumwalt-class）神盾驅逐艦測試極音速飛彈，但五角大廈作戰測試和評估辦公室（DOT&E）指出，由於該級艦的數量太少，只能提供新武器十分有限的測試機會，將導致整體計畫面臨重大風險。

根據報導，美國海軍極音速武器「傳統快速打擊」（Conventional Prompt Strike，CPS）的開發與部署計畫被分為3個階段，第1階段先在地面完成核心系統測試；接著將該武器整合至朱瓦特級艦上，並進行進一步作戰測試；最後再轉移至成熟的採購計畫。

但問題就出在美國海軍造價約38.7億美元（約新台幣1077億元）的朱瓦特級艦上。DOT&E在每年1月發布的年度報告中警告，在CPS計畫的第2階段中，由於缺乏實際試射機會，將對朱瓦特級艦獲得極音速武器作戰能力的目標「構成風險」。

雖然該辦公室並未詳細說明細節，但「Breaking Defense」指出，其應是指朱瓦特級艦的數量過少，總共僅採購3艘，且目前只有2艘可用，難以承擔頻繁的測試任務；先不提該級艦長年為人詬病的各式延宕問題，目前美國海軍計畫於2025財年前將CPS系統部署於朱瓦特級艦上、2028財年前完成與維吉尼亞級（Virginia-class）核子動力攻擊潛艦的整合，但朱瓦特級的3號艦「林登．詹森號」（DDG 1002）可能要到2024財年才有辦法交付。

更糟的是，海軍CPS計畫延宕還將影響其他軍種的極音速武器發展，因為已被命名為「暗鷹」（Dark Eagle）的美國陸軍「長程極音速武器」（Long-Range Hypersonic Weapon，LRHW）計畫，便是與CPS同樣使用「通用極音速滑翔彈體」（C-HGB）；而DOT&E指出，LRHW計畫在殺傷力評估等項目上依賴CPS測試，導致其將受到海軍的「連累」。