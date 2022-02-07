勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場今年度開辦超過80門在職進修訓練，訓練課程多元豐富，可供在職勞工選擇。（勞動部勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

宏強原本在精密機械相關產業擔任工程師職務，想學習更進階的機械加工技術，提升職場競爭力，參加中彰投分署在職進修訓練，陸續報名進修「電腦輔助輔助模具設計」、「

CNC綜合切削中心機程式設計」等技術，對他在工作厚植實力，助益良多，現在還開設CNC銑床精密加工廠，有能力創業當老闆。

為協助在職勞工精進專業技能、培養第二專長，勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場今年度將開辦超過80門在職進修訓練，訓練課程多元豐富，可供在職勞工選擇。

此外，並可依個人需求參加基礎或進階課程，訓練費用由政府補助約50％至70％，可減輕參訓民眾負擔，歡迎想進修充電的在職勞工多多利用，為職場競爭力加值。

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，因應產業發展趨勢，該分署開發新職類課程及增購新型訓練機具設備。

她舉出，諸如近幾年隨著油電車科技普及化，電動化汽車銷量攀升，未來相關技術檢修人才需求也大增，該分署開辦「油電複合動力車檢修基礎技術」，針對油電系統介紹、保養、油電車各系統檢修實作，更在去年新購入油電混合車及專用檢斷電腦，吸引許多現職汽車維修技師報名參訓。

參加職訓的學員宏強，靠著在業界累積的10年實務經驗，不斷進修累積的實力，決定創業開設CNC銑床精密加工廠，他感謝 分署職訓資源的協助，讓他成功創業當頭家，開啟精彩人生。