民安里長張金鳳向新北市議員陳錦錠爭取經費，透過彩繪師設計，將原本灰白圍牆搖身一變成為里內新亮點。（陳錦錠服務處提供）

民安里長張金鳳向新北市議員陳錦錠爭取經費，透過彩繪師設計，將原本灰白圍牆搖身一變成為里內新亮點。（陳錦錠服務處提供）

新北市中和區民安街111巷圍牆緊鄰於民安街運動場，由於運動場人潮眾多，民安里長張金鳳向新北市議員陳錦錠爭取經費，透過彩繪師設計，將原本灰白圍牆搖身一變成為里內新亮點，牆面上植栽豐富、動物栩栩如生，營造更好的生活環境。

中和民安街運動場原為國防管理學院操場，學院搬遷後操場改由中和區公所管理，開放給民眾運動休憩，面積約1.44公頃，公所去年重新整修跑道，運動人潮眾多，從清晨至晚間都有不同年齡層的運動人潮。

民眾若要前往民安街運動場，都會經過民安街111巷圍牆，張金鳳為營造更好的生活品質，向陳錦錠爭取預算，改善原本灰白色的圍牆，透過彩繪師設計，將植栽、動物等圖騰彩繪於牆面上，讓社區環境煥然一新。

陳錦錠表示，圍牆彩繪不僅可以營造出社區特色，成為里內打卡、拍照新亮點，更可凝聚社區意識，一起關心自己的家園社區環境。此外，同時也可提供給來自各里的運動民眾欣賞，保持運動愉悅的心情，不僅強健體魄也增加美感藝術氛圍。

林姓民眾說，家住民安里10餘年，圍牆彩繪讓社區變美，儘管只是一道圍牆，但是卻讓步行回家之路更明亮、充滿藝術感，提醒大家更要關心自己的社區、家園，一起營造更好的社區環境。