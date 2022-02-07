台股今(7)日開紅盤，電子、金融、傳產類股齊揚，指數收在17900.30點，大漲225.90點，三大法人賣超49.81億元，其中，外資、投信賣超第1名都是聯電，土洋聯手賣超逾4萬張，外資不僅大砍聯電，連華航、群創、友達、長榮航、長榮等航運、面板股都在賣超之列。

反映休市期間國際股市上揚，台股收在最高點17900.30點，大漲225.90點，成交值3050億元，盤後觀察三大法人資金動向，外資及陸資賣超64.07億元，自營商賣超9.28億元，投信則買超23.54億元，合計賣超49.81億元。

聯電年前法說會因鬆口明(2023)年28奈米製程恐供過於求，今股價都在平盤以下，收盤跌4.89%，收在54.5元，繼續遭土洋法人狂倒貨，外資賣超第1名即為聯電，賣超2萬8789張，而聯電同樣是投信賣超第1名，賣超張數也有1萬2623張。

至於外資賣超第2至10名依序為華航、群創、友達、元大台灣50(0050)、國泰智能電動車(00893)、台企銀、中鋼、長榮航，以及國泰台灣5G+(00881)，包括多檔航運、面板以及鋼鐵、金融股，而賣超第11名的長榮也是航運股，今日收在124元的漲停價。

不過，在外資賣超前10名個股中，除聯電是土洋同賣，有多檔則呈現土洋對做，例如外資賣超前10名中，華航、台企銀、中鋼、友達則出現在投信買超前10名個股名單中。