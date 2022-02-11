友達(2409)今天召開法說會，董事長彭(又又)浪指出，由於大陸補貼重心轉向半導體產業，韓國面板廠退出LCD製造，友達昨天通過280億元資本支出中，有200多億元主要啟動后里8.5代廠興建計畫，初期200多億元進行新廠土建、機電工程，設備視市場需求從明年起分階段投入，真正量產時間在2025年，將以高階IT產能為主，今年全年資本支出預估落在450億元。

彭(又又)浪表示，友達2008年就沒有在台灣擴廠，當時的8.5代線至2010年正式量產後，分四階段開出，期間只有在昆山有新的投資。反倒是10幾年來，大陸面板廠大舉擴廠，尤其以8.5代及10代為主，導致2014到2019年是面板新增產能的高峰，陸廠也在這個階段取得6成市占率，面板產業地域性、結構性都出現變化，原本面板產能集中在韓國、日本與台灣，日、韓已相繼退出市場。

但大量的擴產也導致價格戰，而2018年美中貿易戰以來，大陸補貼轉向了半導體，之後又發生疫情，大陸財政資源放在防疫與民生上，放緩對LCD投資，產業秩序回歸市場機制及理性投資，整個產業結構獲得改善。

也因此，過去比較劇烈供需不平衡情況將會降低，雖然難免有季節性或突發性變化，但過去20年劇烈波動將會趨緩，所以，才會啟動后里8.5代廠興建計畫，預估一條產線約1000到1500億元，友達將分階段有紀律且含金量高、具高附加價值產品進行擴產。