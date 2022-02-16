魚丁糸用盡心力投入演唱會及復刻專輯籌備工作。（環球音樂提供）

魚丁糸近期每天緊鑼密鼓為《池堂影夜》彩排。（環球音樂提供）

魚丁糸復刻計畫《不同名專輯》實體及《小宇宙(魚版)》數位與實體18日正式推出。（環球音樂提供）

睽違5年多，魚丁糸即將合體正式回歸！2月19、20日在台北小巨蛋舉辦演唱會，近期每天從早到晚，緊鑼密鼓地為《池堂影夜》彩排，讓外國製作團隊也驚呼：「難道你們都不用睡覺的嗎？」

此次合作的Metaform擅長用影像創意放大音樂想像，也是Muse、Beck、Childish Gambino巡迴演唱會長期御用團隊，每次的彩排都像極了聯合國會議，調度世界各地超過20位的藝術家與影像創意人員，Metaform有著做大型西洋演唱會的深厚功力，再加上與魚丁糸碰撞出的嶄新花火，一層又一層的寓意，都是團員們用盡腦力許願，外國團隊用盡心力達成，東西合併的呈現，讓外國團隊笑說：「沒想到華語音樂這麼瘋狂，感覺在製作電影《全面啟動》。」雙方共同建構魚丁糸式的演唱會體驗，與大家本周末在台北小巨蛋見。

6人第一次用魚丁糸的身份登上小巨蛋，透露會把小巨蛋變身《池堂影夜》，除了提醒大家入場前記得聽熟新專輯《池堂怪談》，也如同團員之前曾說過，整場不可能只唱魚丁糸的歌，當然也會有經典歌曲。演唱會的主架構用〈我就奇怪〉來鋪陳演唱會曲目，代表人生很多不同階段的樣貌，當然還有沿途不斷需要二選一的部份，並要有心理準備這將是一場不華語的華語演唱會。

魚丁糸去年推出全新專輯《池堂怪談》，今年初更一口氣上架復刻計畫《不同名專輯》21首歌曲，實體專輯以及第二彈《小宇宙(魚版)》數位上架與實體專輯將在演唱會前一日(2／18)推出，〈小宇宙〉是整張專輯中編曲最大變動的歌，彷彿回到當初蘇打綠從學生到出社會的階段，努力完成每一首都是自己寶貝的作品。