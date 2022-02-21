臉書「小聖蚊的治國日記」已成立近8年，原小編昨（20）日突透過臉書發文表示自己已經不在這個經營團隊了，或許未來會交給其他人接手，並感謝過去8年來大家每天的陪伴。

小聖蚊的治國日記臉書2014年成立，原小編說，當初他連柯文哲是誰都不認識，一開始會成立粉專，是因打算要把在個人版面靠北的政治文換個地方寫，讓他畫的漫畫有個地方po，沒想到這幾年一路以來，隨著一個又一個的新聞、一件又一件的議題、一場又一場的選舉，越來越多人按了讚、分享他的圖文，也認識了很多朋友，遇到各種有趣的事情或黑暗的事情，圖文也越來越常被記者拿去報導，有時候只是隨便murmur兩句也上新聞，讓他的生活充滿各種驚喜。

原小編續指，從去年開始，隨著新工作轉換以及家庭因素，有太多事情要忙，越來越少時間可以畫圖、寫文，連新聞都沒有時間看，PTT一個禮拜也開不到一次，Apple pencil一次也沒有拿起來，連更新也是看到有意思的新聞才分享一下，所以決定從此退出政治評論的行列，就像當初他開始這個粉專的時候一樣，這與任何政治勢力無關，就是個人時間分配與職涯轉換考量。

小聖蚊的治國日記粉專19日深夜關閉，原小編說，20日就看到好多人在討論，甚至還有各種陰謀論，也有朋友直接來訊息關心，沒想到大家對於一個半個月沒更新的粉專如此念念不忘，真是非常榮幸，所以決定還是回來跟支持他多年的老朋友們交待一下。

文末，原小編寫下，「當你看到這篇文章的時候，我（原有的小編）已經不在這個經營團隊了，或許未來會交給其他人接手。不管你是粉還是黑，都感謝過去八年以來每一天的陪伴，衷心感謝。」