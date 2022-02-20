外送員等太久不忍了！1名女外送員日前送漢堡餐給顧客，在1樓大門等了長達20分鐘，最後索性不忍，直接「捏爛漢堡」，再若無其事地給客人；文章曝光引發討論，有網友認為外送員做得很好，顧客讓人等確實有理由發怒，但也有網友認為她太超過了，「兩邊都很缺德」。

有網友在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」發表1張臉書貼文截圖，該圖的PO文者是名女性外送員，她說當時遇到1名顧客稱會下樓取餐，但她足足等了20分鐘仍不見人影，最後一怒之下只好把「漢堡捏爛」，疑似捏完後放回紙袋，在若無其事地給顧客，事後她將此事PO文笑說「取餐時看不出來對吧，好不好吃？」

1名女外送員日前送漢堡餐給顧客，在1樓大門等了長達20分鐘，最後索性不忍，直接「捏爛漢堡」，再若無其事地給客人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

而轉發截圖的網友發文說「以暴制奧客最佳典範，給人等20分鐘不對，捏爛人漢堡更缺德」，文章引起大量討論，有網友認為讓外送員乾等確實不對，「很棒，讓那些不知道守時的人學到教訓」、「這麼有良心等20分的不多見 他不來我直接回報跑實收流程」、「時間就是金錢，真的要體會外送的辛苦」。

不過也有網友認為外送員不該破壞餐點，直接回報客服就好，「這種行為比前者更爛，更惡劣」、「兩個都有問題」、「所以我從不叫外送」、「會不會有可能是，客人請外送員上樓被拒絕，外送員請客人下樓也被拒絕」、「我不幫誰說話，兩個都缺德啦」。