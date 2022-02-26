近年外送行業興起，許多人兼職當起外送員，直接轉正職的人也越來越多。不過外送員這個職業給人的印象中，性質、收入都不穩定，職涯發展的方向也較侷限，甚至有發生交通意外的風險存在，讓網友好奇「大家可以接受子女跟外送員結婚嗎？」沒想到貼文引起兩派網友論戰。

一名網友在PTT上發文表示，外送員目前普遍被認為是相對不穩定的工作，收入不符合伴隨而來的高風險，PTT上應該不少人為人父母，讓他好奇「大家能接受自己小孩跟外送員結婚成立家庭嗎？」

貼文引起正反兩派網友激論，一派網友覺得可以，「可以啊，身邊外送員有不少房二代」、「其實OK耶，身體健康、對我女兒好就好」、「什麼年代了，小孩喜歡就好」。

另一派網友則覺得不能接受，「當然無法接受」、「女生常說的上進心，就是這個東西」、「不能，除非他已經做過其他工作，能自由的過生活了」、「不行，叫他換工作再考慮，到餐飲業也好起碼有個前景」、「再有錢，連選職業都不會，怎麼託付終身？」