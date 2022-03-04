全台0303大停電，位於恆春的核三廠因外部電源突然斷鏈影響，2部機組都跳機。經台電確認為興達電廠開關場事故。台電3日晚間提出再起動申請，2號機在3日晚間10點獲准起動，1號機也在原能會漏夜審查下，在今（4日）凌晨3時左右獲准再度起動。對此，網友諷刺，

原能會於3月3日22:52收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第十八條規定，提出核三廠1號機綜合檢討報告及再起動申請。

原能會針對事件過程中1號機系統設備動作序列正確性之評估、事件發生肇因、設備狀況、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，綜整確認台電公司已提出完整之綜合檢討報告及機組運作狀態符合再起動要求，故於3月4日02:55同意1號機再起動申請。

對此，PTT網友諷刺，反核的不敢快出來領核廢料嗎？不缺電、不需要核電，但需要核三！一方面說核電很危險，一方面拚了命逼核電廠趕快重新上線！「我是人、我用核電上網反核！」「反核出來喔，你們不准用電，否則就不是人」、「繼續反核啊！怎麼不反了？」「核能真香！」「塔綠班：核電真的好香！」「協尋林義雄！」