基隆市議會今天安排市議員前往台電協和發電廠進行考察。（陳彩玲攝）

基隆市議會今天安排市議員前往台電協和發電廠進行考察。（陳彩玲攝）

台電協和發電廠計畫，將位在基隆市湖海路2座儲油槽改建為「雲端資訊中心」，地方不滿認為，廠區還有閒置空間卻要填海造陸設置天然接收站，要求重新評估土地利用。台電回應，協和電廠面積雖近60公頃，但多山坡地、開發受限，並非堅持填海造陸，而是沒有更好的方案。

台電規畫將基隆協和發電廠改建為第4座天然氣接收站，改採燃燒天然氣發電，並在外木山填海造陸18.6公頃，地方憂心工程會對海洋生態帶來影響，基隆市議會今天安排市議員前往廠區考察。議員陳薇仲提及，位在湖海路2座D、E儲油槽，除役後將變雲端資訊中心，質疑是要和Google比拚資料處理速度嗎？現有的儲槽為何不能使用，一定要填海造陸。

市議員王醒之、張顥瀚則針對廠區空間提出建議，2人認為，協和電廠面積約60公頃，在符合安全距離規範及現有腹地，有機會不需要填海造陸，能進行天然氣卸收，過去環評會提出許多替代方案，也要求廠區內空間必須再檢討，但現在要把儲油槽變成雲端計算中心，真的「讓人傻眼」，並喊話若有空間不該填海造陸，應思考如何有善調配，減少對基隆海洋的威脅。

對此，台電公司專業總工程師林武煌回應，D、E儲油槽無法改為儲氣槽，主要是距離民宅太近，不符合規定145至150米安全距離，加上面積不足，才會計畫設置雲端計算中心，他提及，雲端中心非常耗能，可以利用海水降溫、節省電量，是非常適合的地點，未來不只台電受益，對全國資訊的處理也有幫助。

林武煌指出，廠區雖近60公頃，但多山坡地，屬敏感地形，導致開發受限，閒置空間並不多；台電環保處長溫桓正則說，已把所有替代方案詳細評估過，但都不適合，並非堅持填海造陸，而是沒有更好方案，填海造陸確實會對海洋生態造成衝擊，目前持續進行相關研究，改建也會做好保育及維護，讓生態恢復。