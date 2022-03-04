不少愛美女性會定期到美甲沙龍做指甲，不過一名女網友透露，高中朋友每月寧願餓肚子，也堅持要花錢做美甲，令她十分震驚，好奇「大家如果沒有固定收入，還是願意省吃儉用只為了做美甲嗎」，掀起兩派網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，228連假期間她和高中朋友出門吃飯，見面時就注意到朋友的美甲非常精緻，好奇詢問對方多久做一次美甲，朋友透露，雖然身為學生，每個月能花的錢不多，但她寧願餓肚子也要把錢存下來，每個月固定做一次美甲。

原PO坦言，雖然自己也喜歡做美甲，但對她來說做一次美甲太花錢了，所以都是有特別活動的時候才會去做。她也好奇詢問，「大家如果沒有固定收入，還是願意省吃儉用只為了做美甲嗎」。

文章一出立刻掀起熱議，不少網友搖頭直言「不會，本來就省吃儉用了，所以更不可能花這麼多錢在美甲上」、「我是等出社會有穩定收入後才開始做美甲，沒辦法為了做美甲而餓肚子」、「我有朋友戶頭剩2000元還硬要做，我覺得很扯，這又不是必需品，有餘裕再做吧」、「這不是必需品，沒錢就沒必要去做」。

不過也有網友持不同的看法，「我會欸，一天吃兩餐，而且晚餐都去便利商店買即期打折品，省下來的錢都拿去做美甲跟買化妝品」、「我也會，吃少一點順便減肥，指甲還可以美美的」、「我也會每個月都固定做一次美甲，個人觀念是覺得，如果那樣東西對自己來說是必須的，那用賺的、用省的也要努力去得到它」。