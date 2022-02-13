國內本土疫情自去年底爆發後，以桃園機場、高雄港兩大傳播鏈為主，且幾乎全數為Omicron變異株。專家警告，變種後的Omicron「更擅於偽裝」，用是否發燒來判定有沒有染疫的標準，恐怕已經不適用，現在最常見的症狀就是喉嚨痛，若持續3天以上，就算沒發燒也要趕快去做篩檢。

「喉嚨痛取代發燒」的說法有其根據，根據國外專家統計，Omicron患者常見的幾個症狀，包括喉嚨痛、流鼻涕、疲倦等，遠比之前Delta患者的症狀輕微，就算發燒也會快速消退。

以南韓為例，12日當天新增5.5萬人確診，預估到本月底將日增13至17萬人。當地專家認為，發燒是由免疫反應引起，但南韓疫苗接種率高，某種程度上已形成抗體，就算染疫也不一定會發燒；Omicron肆虐下，只要喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕持續3天以上，就該自行快篩。

不過也因為攻擊上呼吸道的Omicron，主要症狀和一般感冒很像，容易被人忽略。專家提醒。別以為小感冒就掉以輕心，畢竟Omicron傳染力高，致死率也是季節性流感的兩倍以上，要是真的身體不適，都該積極處理。