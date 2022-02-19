高雄19日並無新增本土確診個案，高市府針對先前曾出現確診個案的國巨公司擴大採檢1338人、中油3552人、鳳山社區篩檢站9414人均呈陰性反應，無新增確診個案，高雄市長陳其邁也特別提醒，被匡列為自主健康管理對象的民眾，應遵守相關防疫規定，違反者將開罰。

陳其邁強調，有許多民眾與確診個案足跡重疊而被列為自主健康管理對象，雖然並非密切接觸者，但仍然有傳染風險，他再次提醒民眾遵守相關防疫規定，自主健康管理者若是學校師生不得返校，也應儘量避免出入公共場所，延後非急迫地醫療或檢查，禁止陪探病，外出時務必全程佩戴醫用口罩。若有呼吸道症狀禁止搭乘大眾運輸工具，違反相關規定將開罰。

另外，針對北部佛道雙修學會造成全台多人染疫，高市府衛生局表示，高雄參加該聚會共有5人，目前3人確診，2人採檢呈現陰性，目前正對高雄確診個案進行相關疫調，認為沒有必要針對該宗教活動有所限制，全面採檢1657位接觸者均無異狀。