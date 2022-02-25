高雄市政府青年局為減輕年輕人創業初期負擔並扶植在地品牌，自2020年起開辦青年創業補助，迄今已協助逾300家青創事業。專營法式甜點的「LOFT蘿芙甜點」負責人林書璋，原在台北「法朋」擔任主廚，後來選擇南漂落腳創業，並透過青年局的創業補助計畫進行展店站穩經營腳步，此次2022台灣燈會在高雄，更推出限定產品「冰火熔岩巧克力」及「火焰焦糖布丁」，讓民眾在逛燈會賞心悅目之餘，嘴中跟心中也能享受到甜甜的滋味。

圖說：蘿芙甜點負責人林書璋，在燈會期間推出限定產品「冰火熔岩巧克力」及「火焰焦糖布丁」。(高雄市青年局提供)

青年局指出，林書璋原先於台北東區知名甜品店「法朋烘培坊」擔任主廚，因愛上高雄的人情味與生活步調，舉家搬遷到高雄創業並建立品牌「LOFT蘿芙甜點」，林書璋年紀雖輕但在甜點界已頗負盛名，曾代表臺灣參加世界甜點殿堂級比賽-日本東京蛋糕展，獲得巧克力工藝個人銀牌的殊榮。林書璋表示，在青年局創業補助計畫的支持下，不僅營運更上軌道，手藝上亦精益求精，110年很幸運以「鹽之花巧克力餅乾」參加國際風味評鑑所(ITQI)評鑑，榮獲二星風味絕佳獎，希望讓高雄民眾也能品嚐到道地法式甜點。

林書璋提到自己的創業信念為「不以追求第一為目標，而是想要帶給大家我們喜愛的味道」。因為把客人都當成家人，希望將最好的原料呈現給大家，店裡除了招牌的千層蛋糕及法式甜點外，另項明星商品-生乳捲，則是100%選用比市售價格高3倍的頂級北海道生乳製作，口感輕滑軟綿。此次2022臺灣燈會在高雄，推出的限定版甜點，於現場大受好評供不應求，粉絲團人數也持續增加，多達3萬餘人。

圖說：蘿芙甜點在台灣燈會衛武營區特色餐車上販售的甜點及餅乾。(高雄市青年局提供)

青年局長張以理表示，為了讓年輕朋友創業路上穩步成長、實現夢想，青年局陸續推動各項貸款、利息補貼及補助等創業資源，並已帶動超過2.2萬個工作機會，高雄青年失業率也已從「六都最差」翻轉為「六都最低」。

111年度除持續辦理青年創業貸款，加碼經濟部青創貸款的利息補貼優惠也延至111年3月31日止，另外近期將推出各項創業補助計畫，持續來協助在地青年頭家們，呼籲有資金需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與[email protected]好友，隨時掌握最新好康資訊。

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