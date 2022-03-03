全台大停電，高雄成為重災區，總計有186萬戶停電，雖然中午後部分區域陸續恢復供電，但有民眾抱怨，原本復電後竟然又再跳電，怒嗆「有政府，會唬爛」。對此，台電則解釋，主要是恢復運轉的發電機組運作要順暢必須一段時間，加上傍晚太陽下山，太陽光電出力減少，造成部分用戶再停電。

高雄三民、左營、鹽埕等行政區網友回報，下午4、5時開始，陸續又跳電，直呼「爛透了」，加上部分區域還面臨停水窘境，網友自嘲，好像回到原始人的生活。

針對「復電又跳電」，台電高雄區處副處長邱玉典證實說，由於機組在調度電力，現在太陽下山，太陽光電減少，因此需要減少部分饋線的用電負載，短時間內有些地方會再稍微停電一下，但陸續起恢復供電了。

台電鳳山區處則指出，截至傍晚5時，目前停電區域包括鳳山區部分、鳥松區部分、仁武區部分、大寮區部分、小港區部分，已復電戶數68萬6168戶、仍停電戶數96319。