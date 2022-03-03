全台停電衝擊 新光三越三多店、高雄遠東SOGO中午恢復營業 13:122022/03/03 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受停電影響，部分連鎖百貨暫停營業，中午起已陸續恢復營業。（中時資料照） 新光三越今日受停電影響，延後開店的分店包括台南兩家分店，高雄兩家分店與SKM Park，實際營業時間將依各地復電情形另行公告。高雄三多店已復電，於12點開店營業。 遠東SOGO除高雄店因受到台電在高雄市全區停電影響，要等到台電復電後才開店營運外，其他的台北店、天母店、中壢店、新竹店都正常營業。遠東SOGO高雄店已恢復電力，預計中午12：30開店。 微風目前松山區恢復供電，正常營業中。 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 全台大停電 花蓮近2萬戶受影響 中午前陸續復電 #停電 #高雄店 #開店 #復電 #營業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市有10區41萬戶停電 中午前可全部復電 11:392022/03/03 生活 全台大停電 宜蘭縣全數復電 11:232022/03/03 生活 北市48萬戶全數復電 部分診所啟動疫苗冷藏後送 12:352022/03/03 生活 彰化11萬餘戶大停電 10點46分全數復電 電梯受困有兩件 11:362022/03/03 生活 台電宣布：雲林以北地區已全數復電 剩149萬戶搶修 10:402022/03/03 生活 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 全台大停電 桃園9區逾19萬戶受影響 10:192022/03/03 生活 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 屏東部分鄉鎮陸續復電 核三廠：安全停機中 10:192022/03/03 生活 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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