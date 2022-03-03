受停電影響，部分連鎖百貨暫停營業，中午起已陸續恢復營業。（中時資料照）

新光三越今日受停電影響，延後開店的分店包括台南兩家分店，高雄兩家分店與SKM Park，實際營業時間將依各地復電情形另行公告。高雄三多店已復電，於12點開店營業。

遠東SOGO除高雄店因受到台電在高雄市全區停電影響，要等到台電復電後才開店營運外，其他的台北店、天母店、中壢店、新竹店都正常營業。遠東SOGO高雄店已恢復電力，預計中午12：30開店。

微風目前松山區恢復供電，正常營業中。