工業電腦大廠維田(6570)公布2022年2月營收為5989萬元，月減34.26%、年增44.6%，自去年6月以來已連續9個月創下單月歷史同期新高紀錄；累計前2月合併營收達1.51億元，年增68.4%。維田指出，工業電腦市場持續成長，拉貨動能強勁，本月受惠訂單需求旺盛及料況掌控得宜，海運塞港舒緩，訂單順利出貨至歐、美市場，推升2月營收創歷年同期新高。

維田指出，維田工業電腦訂單穩定且客戶黏著度高，目前訂單能見度已直達第三季，目前中和廠區稼動率已接近滿載，生產則受惠公司組織靈活度高，採購與庫存管理穩健妥善，使缺料問題影響降至最低，並隨著市場規模持續攀升及產能穩定挹注下，目前集團營收規模已明顯躍升。

維田進一步指出，智慧製造、智慧交通、智慧醫療將是維田短、中、長期的營運成長動能，智慧製造目前仍是營運成長主力，新品「智慧製造HMI人機介面」、「不鏽鋼全防水工業電腦」目前已有部分陸續接單，尤其不鏽鋼新產品毛利高，可望進一步優化毛利表現，拉動獲利進一步跳升。而智慧交通方面，今年將著重開發軌道交通與車載整體解決方案，並且將持續發表工程車載電腦等系列新品，為營收增添成長新引擎。

展望2022，維田維持樂觀看法，隨著疫情趨緩，經濟活動陸續解封，全球工業電腦市場將迎來爆發性成長的一年，公司樂觀看待市場需求成長，並將審慎應對國際情勢發展，持續依照市場與客戶需求開發新世代產品，確保公司之競爭優勢，力拚營運規模再創新高峰。