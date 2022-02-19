長實主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性 仍有咳嗽 11:062022/02/19 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港長實集團發言人表示，主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性，目前仍有咳嗽症狀。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 示意圖／東網 香港長實集團發言人表示，主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性，目前仍有咳嗽症狀。發言人又指，李澤鉅接獲各方問候，對此衷心多謝各界關心。 李澤鉅昨日因身體抱恙，未出席中聯辨主任駱惠寧主持召開的「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會視訊會議。 李嘉誠之子李澤鉅出現咳嗽症狀 正待新冠檢測結果 偽造洛杉磯潛艦鋼材強度數據 冶金專家輕判遭批 #李澤鉅 #新冠病毒 #香港 #咳嗽 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳俄軍撤回基地 歐美股市強彈 21:152022/02/15 財經 戴湘儀騎Youbike走訪新莊文聖里 用雙腳爭取民眾支持 17:352022/02/17 政治 陸神秘新潛艦現身 專家曝可能用途 17:182022/02/14 軍事 俄軍撤回基地 歐美股強彈 04:102022/02/16 財經要聞 昭俐銷售精密量測設備 獲業界肯定 04:102022/02/14 產業特刊 是得科技向3GPP提交可驗證5G NR Release 16行動增強特性測試案例 19:102022/02/17 財經 勝昌製藥 捐清冠一號助防疫 04:102022/02/19 產業．科技 香港兒童確診數恐將上升 專家指準備充足可日打30萬劑疫苗 12:112022/02/15 兩岸 應對香港2年來最嚴峻疫情 林鄭月娥：以「動態清零」為目標 19:322022/02/15 兩岸 冬奧明閉幕 台灣換李玟儀掌旗 04:102022/02/19 焦點新聞 是德領先提交5G NR Rel-16測試案例 助攻行動增強特性驗證 19:492022/02/17 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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