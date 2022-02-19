示意圖／東網
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香港長實集團發言人表示，主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性，目前仍有咳嗽症狀。發言人又指，李澤鉅接獲各方問候，對此衷心多謝各界關心。

李澤鉅昨日因身體抱恙，未出席中聯辨主任駱惠寧主持召開的「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會視訊會議。

李嘉誠之子李澤鉅出現咳嗽症狀 正待新冠檢測結果
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