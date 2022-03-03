有輛白色藍寶堅尼尾翼上掛著外送平台保溫箱行駛在路上被拍到，汽車專家將這照片放上臉書粉專，並發文表示「小小興趣，送送滷肉飯什麼的～」，引來網友們正反評論，表示「尾翼除了吃泡麵 還能送外送」；但也有網友反酸車主「無聊當有趣」、「愛現」；其實這類照片經常在臉書出現，也立刻引起網友們關注。

汽車專家在臉書粉絲團發文放上一張照片，他表示一輛白色藍寶堅尼，尾翼上掛著外送平台的保溫箱送外送，並寫下「小小興趣，送送滷肉飯什麼的～」，貼文一出引起網友熱議。

其實，在台灣超跑上掛著外送包的車主並不少，2019年在台中有輛綠色藍寶堅尼(小牛)就把外送包放在車頂被民眾拍到，甚至2020年也有一輛保時捷超跑把外送包掛一樣掛在尾翼上被拍到，這些照片都被上傳到臉書社團引起網友關注。

超跑上掛著外送包照片常被傳到臉書上，也立刻引起網友關注。（翻攝自臉書爆料公社）

超跑上掛著外送包照片常被傳到臉書上，也立刻引起網友關注。（翻攝自臉書爆料公社）

如今，網友又看見類似照片，紛紛在貼文留言表示「做身體健康的啦」、「貧窮限制了我的想像」、「老闆手骨很粗」、「哇...超速外送」、「這個滷肉飯應該是用牛肉做的」、「下去領餐的傻眼」、「引擎加熱系統...」、「這小費我給不起」、「尾翼除了吃泡麵，還能送外送」、「送到剩白飯而以！滷肉早噴飛了」、「體驗民間生活」、「有錢人的生活就是這麼的樸實無華且枯燥」。

不過也有網友反酸照片中的藍寶堅尼車主「油門踩一下 裡面餐點應該都倒光了」、「辛苦了！但是記得 有病一定要去看醫生！」、「加油都不夠」、「無聊當有趣」、「是想說明什麼」、「惡趣味」、「愛現」。